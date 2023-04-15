حمدوك يُوجه رسائل نارية لقيادات السودان

ياسر رشاد - القاهرة -

وجه رئيس الوزراء السوداني السابق "عبدالله حمدوك"، رسائل نارية لقيادات البلاد، قائلاً إن "الخرطوم تُواجه خطر التفكك"، مُؤكدًا أن الحرب هُناك يعني حربًا في الإقليم.



ووفقًا لما ذكره موقع "سكاي نيوز"، أضاف حمدوك، اليوم السبت، "الحل السلمي في السودان ما يزال مُمكنًا".

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وأكد أن السودان يُواجه خطر التفكك والضحايا هم السودانيون.



وتابع حمدوك "الشعب السوداني العظيم أخاطبكم اليوم بصفة المواطن السوداني الذي يُشقف على بلاده وأهلها".



رسالتي الأولى: للفريق أول عبد الفتاح البرهان والفريق دقلو قائد الدعم السريع، أن بتوقف الرصاص فورًا ويجب أن يحكم صوت العقل،

فالخسارة ستكون من نصيب الجميع ولا يُوجد مُنتصر على جثث شعبه.



رسالتي الثانية: للشعب السوداني أن يزداد تماسكًا، وأن يكون تلاحم مكونات المجتمع وخطاب رفض الاحتراب هو السائد.



رسالتي الثالثة: للمجتمع الإقليمي والدولي ومُحبي السلام العالمي بأن يقوموا بواجبهم في الحل وتهدئة الأطراف المُتقاتلة.

وقد اندلعت معارك واشتباكات قوية بين "الجيش السوداني" و"قوات الدعم السريع"، مما أسفر عن مصرع 3 مدنيين.