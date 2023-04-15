أوكرانيا تُعاقب شركات التقنيات الرقمية الروسية

ياسر رشاد - القاهرة - عاقبت "كييف" الشركات الروسية في مجال التقنيات الرقمية لمُدة 10 سنوات، شملت "ياندكس" و"رامبلر" و"غازبروم نفت للحلول الرقمية" و"غازبروم للأتمتة"، حسبما أفاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، تم نشر القائمة على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية، وتشمل قائمة العقوبات أيضًا الشركة المُصنعة للدوائر المُتكاملة "ميكرون"، والمركز العلمي والتقني "هاي تيك"، ومجموعة شركات "إينو تيك" وشركة Skillbox للتعليم عبر الإنترنت.

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وفي المجموع، شملت قائمة العقوبات 254 كيانًا قانونيًا أغلبها من الشركات الروسية، ومؤسسة واحدة مُسجلة

في أوديسا وأخرى في كازاخستان.

وفي وقت سابق، فرض زيلينسكي، عقوبات على 33 مواطنًا روسيًا و225 كيانًا قانونيًا روسيًا، وتسري العقوبات ضد جميع الأفراد الـ 33 لمُدة 10 سنوات، وتشمل تجميد الأصول، ووقف العمليات التجارية، وإلغاء التراخيص و نحو 11 إجراء من القيود، كما يتم فرض قيود على الكيانات القانونية لمُدة 10 سنوات أيضًا.