السودان.. ردود فعل قوية على اشتباكات الخرطوم

ياسر رشاد - القاهرة -

تتسارع الأحداث في "السودان" بعدما اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط تضارب في الأنباء عن الأسباب وحول أماكن سيطرة كل منهما، وفي هذا السياق، أصدرت العديد من الدول العربية والدولية وقوى دولية ومنظمات إقليمية، بيانات تدعو للتهدئة وتحث على وقف إطلاق النار في الخرطوم.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "بي بي سي"، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا قالت فيه: "تُتابع مصر بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان على إثر الاشتباكات الدائرة هُناك"، داعية كافة الأطراف السودانية لمُمارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومُقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاءً للمصالح العُليا للوطن.

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غرّد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مُعلقًا على الأحداث في السودان، قائلاً عبر "تويتر":"قلق للغاية بشأن التقارير عن تصاعد العُنف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع".



أضاف أن الخارجية الأمريكية على تواصل مع فريق السفارة في الخرطوم، داعيًا كل الأطراف إلى وقف العُنف فورًا وتجنب مزيد من التصعيد.

كان السفير الأمريكي لدى الخرطوم دعا في وقت سابق إلى وقف القتال.

كتب السفير الأمريكي لدى السودان، جون غودفري، على حسابه بموقع "تويتر": "لقد وصلت إلى الخرطوم في وقت متأخر من الليلة الماضية، واستيقظت على أصوات الرصاص والقتال المُقلقين".

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن قلق المملكة البالغ جرّاء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش والدعم السريع في جمهورية السودان.



دعت المملكة المكون العسكري وجميع القيادات السياسية في السودان إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس والحكمة.



حثت على توحيد الصف بما يُسهم

في استكمال ما تم إحرازه من توافق ومن ذلك الاتفاق الإطاري الهادف إلى التوصل لإعلان سياسي يتحقق بموجبه الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان وشعبه.

من جهتها، دعت السفارة البريطانية في الخرطوم رعاياها في السودان إلى البقاء في منازلهم، وقالت إنها تُراقب عن قُرب الموقف في الخرطوم والمناطق الأخرى التي تدور فيها اشتباكات.

من جانبها، دعت السفارة الروسية في الخرطوم إلى وقف إطلاق النار في السودان.



قالت السفارة: "قلقون من تصاعد العُنف في السودان، ونحث جميع الأطراف على وقف إطلاق النار".



صرّح السفير الروسي لدى الخرطوم، أندريه تشيرنوفول، أن موسكو تتوقع أن ينتقل الوضع خلال "الساعات القليلة المقبلة من المرحلة المُسلحة إلى المرحلة التفاوضية".

أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن عميق القلق والانزعاج إزاء العمليات القتالية الدائرة حاليًا بين القوات المُسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى، مُعبرًا عن صدمته وشجبه للجوء إلى السلاح والاقتتال بين الأخوة بهذا الشكل وفي نهار شهر رمضان المُبارك.