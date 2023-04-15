السودان.. قلق روسي من تصاعد العُنف في الخرطوم

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد "السودان" انسدادًا سياسيًا كبيرًا بسبب الخلاف بين الحاكم الفعلي للبلاد، قائد الجيش "البرهان" وقائد قوات الدعم السريع "دقلو"، وفي هذا الصدد، عبّرت السفارة الروسية بالخرطوم عن قلقها من تصاعد العُنف في البلاد، داعية طرفي النزاع إلى وقف سريع لإطلاق النار وإجراء مُفاوضات من أجل استقرار الأوضاع.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، جاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر في صفحتها على "تلجرام"، اليوم السبت: "في صباح يوم 15 أبريل الجاري أدت التناقضات المُتراكمة بين القوات المُسلحة السودانية وقوات الرد السريع إلى اشتباكات مسلحة مباشرة في الخرطوم ومدينة مروي".

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وأضاف البيان: "يحمل الطرفان بعضهما البعض المسؤولية عما يحدث، وبحسب المعلومات الواردة فإن المعارك بينهما تُجري في منطقة القصر الجمهوري

ومقر القيادة الرئيسية للقوات السودانية والمطار والسوق المركزي وكذلك بالقرب من القواعد العسكرية في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، ومطار الخرطوم الدولي مُغلق مُؤقتًا.

كما عبّرت السفارة الروسية عن "قلقها من تصعيد العنف، داعية طرفي النزاع إلى وقف إطلاق النار بسرعة وإجراء مُفاوضات بهدف استقرار الوضع في السودان الصديقة لنا، وفي الوقت ذاته نحث المواطنين الروس المُتواجدين في السودان على البقاء في منازلهم وضبط النفس".

وقد اندلعت معارك واشتباكات قوية بين "الجيش السوداني" و"قوات الدعم السريع"، مما أسفر عن مصرع 3 مدنيين.