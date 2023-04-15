السودان.. أول تعليق من دقلو على أحداث الخرطوم

ياسر رشاد - القاهرة -

علق قائد قوات الدعم السريع السودانية، "محمد حمدان دقلو"، على الأحداث الجارية في الخرطوم، قائلاً إن "القتال مع الجيش السوداني لن ينتهي إلا باستلام جميع المقار العسكرية"، مُؤكدًا أن هذه الأحداث ستُؤدي إلى حل سلمي.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، صرح دقلو، اليوم السبت، بعد اندلاع اشتباكات مع الجيش السوداني في الخرطوم ومناطق أخرى، "لن يتوقف القتال إلا بعد استلام جميع المقار العسكرية، والأحداث الجارية ستُؤدي إلى حل سلمي وستنتهي بأقل الخسائر".

اقرأ أيضًا.. الاشتباكات المُسلحة في السودان تُؤرق تركيا

واعتبر قائد قوات الدعم السريع أن، "الجيش السوداني أعلن الحرب قبل أيام في اجتماع القيادة ولكننا أبدينا الموافقة على خفض التصعيد"، مُوضحًا أن الاشتباكات اندلعت "بعدما فوجئنا بقوات

كبيرة اليوم تُحاصر قواتنا في أرض المعسكرات وإغلاق الشوارع والكباري (الجسور)".

وأكد دقلو أن قوات الدعم السريع "حاولت استلام المطارات لأن الجيش السوداني يُحاول استهداف الدعم السريع من خلالها"، كما أكد أنه "لم ترد أي معلومات حول سقوط طائرات".

وفي السياق ذاته، علق رئيس مجلس السيادة السوداني "عبدالفتاح البرهان"، على الأحدث في البلاد، قائلاً إن: "قوات الدعم السريع هي من هاجمت مقراتنا"، مُؤكدًا أنه في حال استمرار الحرب سيتم إدخال قوات الجيش للخرطوم من مناطق مختلفة.