رمضانك إفريقي الموسم الثاني| خناقات في السودان بسبب إفطار الصائمين في الشوارع

ياسر رشاد - القاهرة - العمامات السودانية تغلق طرقات الساحات لإفطار المارة في الشوارع والميادين، في تقليد صمد لعقود.

اقرأ أيضًا..

الوفد تقضي معايشة مع أسرة سودانية في رمضان

مع اقتراب غيوم الشمس يخرج الرجال والشباب والأطفال من منازلهم إلي الطرق والميادين، لغلق الشوارع بالعمامات السودانية، مطالبين المارة بإصرار شديد بالتوقف لتناول وجبة الإفطار الرمضاني.

معايشة أجرتها "بوابة الوفد الإلكترونية" داخل منزل أسرة سودانية بالقاهرة للاستمتاع بالأجواء الرمضانية والتعرف أكثر على طقوسهم اليومية، وذلك عبر برنامج "رمضانك إفريقي" الموسم الثاني المذاع على الوفد لايف.

فقال الدكتور طارق تاور، رئيس مركز غانغ للتدريب بالقاهرة، إنه منذ السنوات الماضية اندلع صراع كبير بين المواطنين بسبب التنافس علي إقامة أكبر عدد من المارة لتناول الإفطار الرمضاني من مائدتهم طلبًا للأجر والثواب، مما استغرب الجميع بأن الأمر يصل لمشاكل من أجل الثواب.

وأضاف تاور، أثناء حديثه في برنامج "رمضانك إفريقي الموسم الثاني"، أنهم منذ سنوات يقضون رمضان في مصر، خلال تلك الفترة لا يوجد اختلاف كبير بين البلدين في العادات والتقاليد، مؤكدًا من تواجد تقارب كبير بينهما ويكونوا حريصون علي تطبيق عادتهم الرمضانية في البلاد الأخري.

وأوضح رئيس مركز غانغ للتدريب بالقاهرة، أنهم خلال تواجدهم في مصر قاموا بتكليف الاطفال بالخروج من المنازل والوقوف علي شوارع القاهرة من أجل توزيع الوجبات والعصائر علي المارين، قائلًا:" احنا لا ننظر بأننا لسنا في بلادنا ولكن نشعر دائما ان مصر بلدنا الثانية ويجب التكاتف مع شعوبنا وتوحيد صفوفنا بالخير ".

تشهد دولة السودان في الآوان الأخيرة حالة من الاضطرابات والمشاكل التي تواجها، ورغم كل الأزمات التي تحيطها، إلا أن البلاد تنسي طفلة هموما

بمجرد قدوم الشهر الكريم، وتتحول الشوارع والميادين إلي ساحة من الاحتفالات استعدادًا بالشهر الكريم، متناسين كل المخاطر التي يحيطها.