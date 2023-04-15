الاشتباكات المُسلحة في السودان تُؤرق تركيا

ياسر رشاد - القاهرة -

يعيش "الشعب السوداني" حالة من التوتر خلال الساعات القليلة الماضية، إزاء الاشتباكات المُسلحة التي وقعت في البلاد، وفي هذا الصدد، عبّرت "وزارة الخارجية التركية" عن قلقها من الاشتباكات في السودان، ودعت طرفي النزاع إلى ضبط النفس وإجراء حوار.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، جاء في بيان صدر عن الخارجية التركية، اليوم السبت: "نشعر بقلق إزاء الاشتباكات المُسلحة التي وقعت اليوم في جمهورية السودان، ندعو كُل الجماعات إلى الالتزام بإنجازات المرحلة الانتقالية والهدوء وإجراء الحوار، ولا يُمكن إيجاد حل دائم للمشاكل السودانية إلا من خلال المصالحة الوطنية، وستُواصل تركيا الوقوف إلى جانب السودان والشعب السوداني الصديق والشقيق مثلما عملته حتى الآن".

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وذكرت وسائل إعلام دولية، سابقًا، باندلاع اشتباكات بين قوات الرد السريع والجيش السوداني في العاصمة السودانية الخرطوم في وقت سابق من اليوم السبت.

وقال الجيش السوداني فيما بعد إن مُقاتلات تابعة لسلاح الجوي السوداني تجري في الوقت الراهن عملية بهدف إيقاف الأعمال غير المسؤولة لقوات الرد السريع.

وقد وضعت قوات الرد السريع بالسودان سيطرتها على القصر الرئاسي في الخرطوم والمطار الدولي والقاعدة العسكرية في مدينة ميروي في شمال البلاد.