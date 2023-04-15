الخطوط السعودية: إعادة طاقم الطائرة المتضررة إلى السفارة في الخرطوم

أعنلت الخطوط الجوية السعودية ، اليوم السبت، أنه تم إعادة طاقم الطائرة المتضررة إلى السفارة في الخرطوم.

وأوضحت الخطوط السعودية، أن الطائرة تعرضت لإطلاق نار في مطار الخرطوم وعلى متنها المسافرون والطاقم، وفقا لبيان صحفي.

وكانت الخطوط السعودية قد أوضحت في وقت سابق أنها علّقت جميع رحلاتها من وإلى السودان حتى إشعار آخر، وذلك بعد تعرض طائرة من طراز " ايرباص " A330 على الرحلة رقم SV458 ، لإطلاق نار في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها متجهة إلى الرياض في تمام الساعة 7.30 بالتوقيت العالمي صباح اليوم.

واستجاب فريق الطوارىء لدى " السعودية" على الفور، ويعمل جنبا إلى جنب مع كافة السلطات ذات العلاقة ، وعلى رأسها سفارة المملكة لدى جمهورية السودان للحصول على مزيد من المعلومات حول الحادث. وسيتم توفير المزيد من المستجدات حول الحادث عبر منصات "السعودية" في مواقع التواصل الاجتماعي.