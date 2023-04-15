اشتباكات الخرطوم.. نداء عاجل من الخارجية للمصريين المقيمين في السودان

الشارقة - اميمة ياسر - يتابع القطاع القنصلى بوزارة الخارجية على مدار الساعة أوضاع المواطنين المصريين المقيمين فى كافة أنحاء جمهورية السودان الشقيقة على خلفية التوترات التى تشهدها منذ صباح اليوم.

وأصدرت السفارة المصرية فى الخرطوم بياناً، اليوم، طالبت فيه المواطنين المصريين المقيمين في السودان توخى اقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق التوترات والإقلال من التحركات غير الضرورية والتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع. وتتواصل السفارة مع المواطنين والطلبة المصريين المقيمين فى السودان لتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

وتهيب وزارة الخارجية بكافة المصريين المتواجدين فى السودان التواصل مع السفارة المصرية في الخرطوم فى حالة تعرضهم لأية مخاطر، وذلك لتقديم الرعاية اللازمة لهم.

وأعلنت شركة مصر للطيران عن وقف رحلاتها الجوية إلى ومن مطار الخرطوم مؤقتا، وذلك اعتبارا من اليوم السبت الموافق 15 إبريل ولمدة 72 ساعة، لحين موافاتها بمستجدات الأوضاع في السودان.

يأتي ذلك في ضوء ما ورد إلى الشركة من معلومات حول وجود اضطرابات في الأوضاع الأمنية بدولة السودان الشقيق.

وطالبت الشركة، في بيان، المسافرين بضرورة مراجعة حجوزاتهم من وإلى مطار الخرطوم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر، أو الرقم الأرضي 090070000، أو الرقم الدولي 97142306666+، أو الرقم الدولي 966122297777+، أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com، أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران، أو الوكيل السياحي.​

وتتابع جمهورية مصر العربية بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان، على إثر الاشتباكات الدائرة هناك، وتطالب كافة الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاءً للمصالح العليا للوطن.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم السبت، قيام القوات الجوية بعمليات نوعية لحسم التصرفات غير المسؤولة لمليشيا الدعم السريع المتمردة .

وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، :"ما يتم تداوله عن أن قوات الدعم السريع المتمردة سيطرت على مطار مروي هو محض إشاعة ونوع من الحرب النفسية".

وأشارت إلى أن "الفيديو المتداول لجنود الدعم السريع أمام مقاتلات روسية كان أثناء مشاركتها وارتزاقها في ليبيا، مؤكدة أن "القوات المسلحة فارضة سيطرتها وهيمنتها على كل القواعد والمطارات، وما زالت تدافع وتؤدي واجبها الدستوري والوطني والقانوني".

وكانت قيادة قوات الدعم السريع في السودان، قد أعلنت في وقت سابق اليوم السبت، السيطرة الكاملة على القصر الجمهوري.

وقالت، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم :"إزاء الهجوم الذي شنته قوة من القوات المسلحة صباح اليوم، على قواتنا المتواجدة في أرض المعسكرات بسوبا وجراء هذا التعدي الذي تصدت له قوات الدعم السريع بكل بسالة وتضحية فقد تمت السيطرة الكاملة على المواقع التالية القصر الجمهوري، وبيت الضيافة، والقبض على القوة المهاجمة، والسيطرة على مطار الخرطوم ومروي والأبيض، والسيطرة على عدد من المواقع بالولايات".