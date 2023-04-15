اشتباكات الخرطوم.. بيان عاجل من القوات المسلحة السودانية

الشارقة - اميمة ياسر - أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، بيانا، السبت، كشفت فيه عن تصديها لقوات متمردة على الدولة والسيادة الوطنية، تحاول السيطرة على المواقع الاستراتيجية فى البلاد.

وقالت القوات المسلحة السودانية، وفقا لوكالة الأنباء السودانية سونا، "إلى جماهير شعبنا الابي تتواصل حلقات التآمر والعدوان على بلادنا من قبل القوات المتمردة على الدولة وعلى السيادة الوطنية".

وأضافت: "يخوض أبناؤكم في القوات المسلحة منذ صباح اليوم معركة الحق والكرامة الوطنية ويبذلون دماءهم الغالية رخيصة في سبيل الكرامة الوطنية وسننتصر بأذن الله ".

وتابعت: "تتصدى قواتنا في هذه اللحظات للعدو الذي يدفع بقواته من قواعده المنتشرة في جميع أنحاء العاصمة في محاولات للسيطرة على المواقع الاستراتيجية بمافيها القصر الجمهوري والقيادة العامة ومقر رئيس مجلس السيادة وستخيب مساعيهم الأثمة وتتكسر أمام عزم وإرادة وجسارة أبناءكم في القوات المسلحة".

وأعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم السبت، قيام القوات الجوية بعمليات نوعية لحسم التصرفات غير المسؤولة لمليشيا الدعم السريع المتمردة .

وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، :"ما يتم تداوله عن أن قوات الدعم السريع المتمردة سيطرت على مطار مروي هو محض إشاعة ونوع من الحرب النفسية".

وأشارت إلى أن "الفيديو المتداول لجنود الدعم السريع أمام مقاتلات روسية كان أثناء مشاركتها وارتزاقها في ليبيا، مؤكدة أن "القوات المسلحة فارضة سيطرتها وهيمنتها على كل القواعد والمطارات، وما زالت تدافع وتؤدي واجبها الدستوري والوطني والقانوني".

وكانت قيادة قوات الدعم السريع في السودان، قد أعلنت في وقت سابق اليوم السبت، السيطرة الكاملة على القصر الجمهوري.

وقالت، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم :"إزاء الهجوم الذي شنته قوة من القوات المسلحة صباح اليوم، على قواتنا المتواجدة في أرض المعسكرات بسوبا وجراء هذا التعدي الذي تصدت له قوات الدعم السريع بكل بسالة وتضحية فقد تمت السيطرة الكاملة على المواقع التالية القصر الجمهوري، وبيت الضيافة، والقبض على القوة المهاجمة، والسيطرة على مطار الخرطوم ومروي والأبيض، والسيطرة على عدد من المواقع بالولايات".