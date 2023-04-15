الوفد تقضي معايشة مع أسرة سودانية في رمضان

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد دولة السودان في الآوان الأخيرة حالة من الاضطرابات والمشاكل التي تواجها، ورغم كل الأزمات التي تحيطها، إلا أن البلاد تنسي طفلة هموما بمجرد قدوم الشهر الكريم، وتتحول الشوارع والميادين إلي ساحة من الاحتفالات استعدادًا بالشهر الكريم، متناسين كل المخاطر التي يحيطها.

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رمضانك إفريقي| حلو مر والعصيدة والزنجي.. شوف السودانين بيفطرو إزاي في رمضان



تحوطهم المخاطر من كل حدبٍ وصوب، ساعة آمنة يعادلها عشرات الساعات القلِقة، وبين الفنية والأخرى أزمات تعجز بحملها الجبال الرواسي.. كل هذا وأكثر يعيشه أهالي السودان، ولكن تزول الغمامة بمجرد حلول نفحات شهر رمضان العطِرة.

معايشة أجرتها "بوابة الوفد الإلكترونية" داخل منزل أسرة سودانية بالقاهرة للاستمتاع بالأجواء الرمضانية والتعرف أكثر على طقوسهم اليومية، وذلك عبر برنامج "رمضانك إفريقي" الموسم الثاني المذاع على الوفد لايف.



في شقة مصغرة بمنطقة فيصل، تجلس أسرة مكونة من 4 أطفال مع والدتهم التي جاءت بهم من السودان هربًا من الاحداث التي تشهدها البلاد وحتي تعيش حياة مستقرة، رغم تلك الظروف لكنها تجتمع أصدقائها وأحبابها لقضاء طقوسهم الرمضانية المعتادين عليها.

بمجرد أن تدخل المنزل تجد أجواء رمضانية مختلفة وحياة جديدة، من وعطهورهم وملابسهم التي ينفردون بها،

من التوب السودانى والجلباب للرجال والأطفال التي يرتدونها، مؤكدين بتمسكهم بتلك الطقوس بأن الغربة لا تطمس هويتهم ولكن تزداد بتمسكهم.فقالت الدكتورة حنان بدوي، بإنها منذ وقتٍ مبكر قبل حلول رمضان بنحو شهرين، تستعد كل الأسر السودانية الحضرية والريفية في تجهيز مشروب "حلو مٌرْ"، من تمر ودقيق وبهارات.وأضافت بدوى، خلال حديثها في برنامج رمضانك إفريقي الموسم الثاني، أن :" أن طريقة إعداد الحلو مر، يتخمر ويتم وضعه في الشمس ويضاف مجموعة من التوابل، مثل الحلبة و الشمندر الكزبرة، والكركدية، بعد يومين من التخمير يتم تكسيره مرتان أو ثلاث مرات خلال الشهر، ويتم تجففه ومن الممكن أن يستغرق عامًا لا يفسد، بينما في السحور يتناوله نشأ، موضحًا بأن السودان يتنوله ثلاث وجبات غير السحور".