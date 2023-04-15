البرلمان العربي يدعو كافة الأطراف في السودان لضبط النفس ووقف إطلاق النار

ياسر رشاد - القاهرة -

أعرب البرلمان العربي عن قلقه إزاء التطورات الجارية في جمهورية السودان وخاصة العمليات القتالية الدائرة حاليًا بين القوات

المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى.

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ودعا البرلمان العربي؛ كافة الأطراف السودانية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري لإطلاق النار، حماية لأرواح الشعب السوداني والحفاظ مقدرات الدولة؛ مطالبا كافة الأطراف بأن تضع نصب أعينها المصالح العليا للشعب السوداني والعمل على كل ما يحفظ أمن واستقرار السودان .

كما أعرب أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن عميق القلق والانزعاج إزاء العمليات القتالية الدائرة حاليًا بين القوات

المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى؛ معربًا عن صدمته وشجبه للجوء إلى السلاح والاقتتال بين الاخوة بهذا الشكل وفي نهار شهر رمضان الكريم.

وأكد الأمين العام للجامعة على مسؤولية الاطراف المتحاربة في الحفاظ على أمن وسلامة المدنيين السودانيين في مناطق الاقتتال وعموم البلاد، وعلي ضرورة وقف التصعيد وحقن الدماء بشكل فوري، وأضاف أن الامانة العامة على استعداد للتدخل مع الاطراف لتحقيق ذلك