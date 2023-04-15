تعرض طائرة سعودية لحادث في مطار الخرطوم

ياسر رشاد - القاهرة -

اندلعت صباح يوم السبت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني و قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى من البلاد؛ إذ تعرضت طائرة تابعة للخطوط السعودية لحادث في مطار الخرطوم الدولي.

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وقالت الخطوط السعودية، في بيان إعلامي: توضح الخطوط السعودية أن طائرتها من طراز إيرباص A330 بالرحلة رقم SV458 قد تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي.

وأوضحت أن الحادث حصل "قبل إقلاعها متجهة إلى الرياض في تمام الساعة 7:30 بالتوقيت العالمي من صباح اليوم السبت 15 أبريل.

وأضافت: "على الفور، استجاب فريق الطوارئ لدى السعودية حيث تم تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر.

وتابعت: "كما تعمل فرق العمل جنبا إلى جنب مع كل السلطات ذات العلاقة وعلى رأسها سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية السودان للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الحادث.

واندلعت صباح اليوم السبت اشتباكات عنيفة بالأسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط تضارب في الأنباء عن الأسباب وأماكن سيطرة كل منهما، فيما دعت عدة دول إلى التهدئة.

وتقع الاشتباكات في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى من البلاد التي كانت تعاني من توترات وتشنجات في الفترة الأخيرة.