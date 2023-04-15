الاحتلال يعتدي على المسيحيين بسبت النور في القدس



ياسر رشاد - القاهرة - اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم، على المسيحيين المحتفلين في سبت النور بالقدس المحتلة.

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وقال شهود عيان: إن قوات الاحتلال اعتدت على المحتفلين وحاولت منع وصولهم إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة.

ومنذ وقت مبكر، شددت قوات الاحتلال إجراءات دخول المسيحيين إلى البلدة القديمة في مدينة القدس، للاحتفال بسبت النور، الذي يسبق عيد الفصح المجيد.

و قررت سلطات الاحتلال فرض قيود مشددة على احتفالات المسيحيين في مدينة القدس المحتلة بيوم سبت النور، عبر نصب الحواجز العسكرية في البلدة القديمة ومحيط كنيسة القيامة، وتقليص عدد المسيحيين المشاركين.

وأبلغت قوات الاحتلال للعام الثاني قادة الكنائس أنها ستقيد الوصول إلى الكنيسة، وقلصت عدد الحضور إلى 1800 شخص، بما في ذلك

رجال الدين

سبت النور

جدير بالذكر أن سبت النور هو يوم مهم في التقويم المسيحي، ويسبق عيد الفصح بيوم واحد. هذا اليوم يأتي بعد يوم الجمعة العظيمة ويشهد بعض التقاليد والاحتفالات الدينية الخاصة به. يُطلق على هذا اليوم أيضًا اسم "السبت العظيم" أو "السبت المقدس" في بعض التقاليد المسيحية.

ويقوم المسيحيون في سبت النور، بالاحتفال بنور المسيح وقيامته المنتظرة، حيث يعتبر السبت المقدس آخر يوم من أسبوع الآلام. تختلف الطقوس والاحتفالات بين الكنائس المسيحية المختلفة

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