الخارجية تأمل من السعوديين في السودان أخذ الحيطة والتواصل مع السفارة

نظرًا لما تشهده جمهورية السودان الشقيقة، من أحداث وتطورات خطيرة ومتسارعة، تأمل وزارة الخارجية من جميع المواطنين المتواجدين في السودان أخذ الحيطة والحذر، واتباع جميع التعليمات الصادرة من سفارة المملكة لدى السودان والسلطات المختصة.

وحثت الخارجية المواطنين على سرعة التواصل مع الوزارة والسفارة على الأرقام التالية:

- للاتصال من داخل السودان: 00249993966666

- للاتصال من داخل المملكة: 00966114067777 تحويلة: 3983 3982 الرقم الموحد: 920011114