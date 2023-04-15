اخبار العالم

الحلبوسي يستذكر جريمة الانفال: يحدونا الأمل بمستقبل أفضل

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الحلبوسي يستذكر جريمة الانفال: يحدونا الأمل بمستقبل أفضل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحلبوسي في تغريدة عبر تويتر، "يتجدد الألم كل عام مع استذكار فاجعة جريمة الأنفال، التي استهدفت شعبنا في كردستان وراح ضحيتها مواطنون أبرياء".

وأضاف: "يحدونا الأمل بمستقبل أفضل ينعم به العراقيون في ظل نظام ديمقراطي عادل يراعي حق المواطن، ويعمل على تقدُّم واستقرار العراق".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا