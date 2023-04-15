شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تعرب عن قلقها من التطورات الحادثة في السودان وتدعو إلى التهدئة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعت دولة الإمارات كافة أطراف النزاع في السودان إلى التهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والعمل على إنهاء هذه الأزمة بالحوار.

وقالت سفارة دولة الإمارات في الخرطوم أنها تتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية في السودان الشقيق، وتؤكد على موقف دولة الإمارات الثابت المتمثل في ضرورة خفض التصعيد والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية، وضرورة دعم الجهود الرامية إلى دعم العملية السياسية وتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة.