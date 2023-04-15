شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الخارجية في مصر، في بيان، منذ قليل، إن جمهورية مصر العربية تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان؛ على إثر الاشتباكات الدائرة هناك، مطالبة كافة الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاءً للمصالح العليا للوطن.

ويشهد السودان مرحلة جديدة من تاريخه الحديث، ويعيش حالة من الارتباك والتوتر واسعة المدى على خلفية الأزمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.



وأصدرت قوات الدعم السريع بالسودان، بيانًا رسميًا تقول فيه إن قوة كبيرة من الجيش دخلت مقرهم بمنطقة سوبا، مشيرة إلى أن الجيش استخدم كل أنواع الأسلحة الثقيلة ضدهم.



وتشهد العاصمة الخرطوم، اشتباكات عنيفة بين الجانبين، حيث نقلت وسائل الإعلام الدولية أن محيط قاعدة مروى الجوية العسكرية يشهد وجود انفجارات وتصاعد الدخان من داخله، فضلًا عن وقوع اشتباكات بين الطرفين بأسلحة ومدافع ثقيلة.

وفي وقت سابق، حذرت القوات المسلحة السودانية من تحركات وتحشيد قوات الدعم السريع.



وقالت في بيان لها: يقع على عاتق القوات المسلحة دستورا وقانونا، حفظ وصون أمن وسلامة البلاد، يعاونها في ذلك أجهزة الدولة المختلفة، وقد نظمت القوانين كيفية تقديم هذا العون، بناء على ذلك وجب علينا أن ندق ناقوس الخطر، بأن بلادنا تمر بمنعطف تاريخي وخطير، وتزداد مخاطرة بقيام قيادة قوات الدعم السريع بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن.

وتابعت: هذه التحركات والانفتاحات تمت دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها مما أثار الهلع والخوف في أوساط المواطنين، وفاقم من المخاطر الأمنية، وزاد من التوتر بين القوات النظامية.