شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيا الله أن يكون عيد القيامة المجيد عيد خير وبركات علي جموع أبناء الشعب المصري وأن ينعم وطننا مصر بالأمن والاستقرار فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كما هنأ النائب تيسير مطر البابا تواضروس الثانى بابا الكنيسة الارثوذوكسية بهذه المناسبة بأسمه واسم جميع قيادات وأعضاء حزب إرادة جيل".