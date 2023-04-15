شكرا لقرائتكم خبر عن "دوق قبل ما تشترى كحك العيد".. القانون بيقول إيه؟.. نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "دوق قبل ما تشترى كحك العيد"، استعرض خلاله 3 أراء فقهية لجواز هذا النوع من البيوع بتذوق الشيء قبل الاتفاق والشراء، المشرع وضع المادة 422 من القانون المدنى لضمان العلاقة بين البائع والمشترى، فقد بدأ العد التنازلي لاستقبال عيد الفطر المبارك 2023م، ولم يتبقَّ سوى ساعاتٍ محدودة، قبل انطلاق احتفالات المسلمين حول العالم بالعيد.

وفى مثل هذه المناسبات تزداد الطوابير أمام محلات الحلواني والمخابز لشراء "كحك لعيد" والبسكويت والحلويات، وغيرها من المأكولات في طقس سنوي يحتفي به المصريون بشكل خاص، وكثيرا من السيدات يفضلن شراء "كحك العيد" في أوقات المساء، حيث تكون لديهن الفرصة لتذوق المنتج قبل شرائه، ويلجأ المواطنون عادة أو يفضلون تجربة أو"تذوق" السلع والمنتجات قبل الشراء للتأكد من سلامة المنتج وجودته أو في محاولة لمعرفة هل المنتج مناسب له من عدمه، أو كونه منتهى الصلاحية من عدمه، وإليكم التفاصيل كاملة:

"دوق قبل ما تشترى كحك العيد".. 3 أراء فقهية لجواز هذا النوع من البيوع بتذوق الشيء قبل الاتفاق والشراء.. المشرع وضع المادة 422 من القانون المدنى لضمان العلاقة بين البائع والمشترى.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

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