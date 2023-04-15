انت الان تتابع خبر الحكيم يدعو لإنصاف "الفلاحين" ويؤكد: ضرورة تغيير نظم الزراعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365: "عيد الفلاح مناسبة مؤاتية لضم صوتنا إلى جانب هذه الشريحة الكادحة والمطالبة بإنصافها عبر توفير حياة كريمة لها ورفع روحها المعنوية ودفع مستحقاتها أولا بأول وتشجيعها على التشبث بالأرض واستمرار الإنتاج ومعرفة مشاكلها للعمل على حلها".وأشار الى ضرورة "تطوير القرى والقضاء على العوز والفقر، بالإضافة إلى السعي بكل قوة نحو نهضة زراعية شاملة واستصلاح الصحراء وتبطين الأنهر والسواقي واستخدام المكننة الزراعية".

وطالب رئيس تيار الحكمة بـ"تغيير نظم الزراعة والري للأفضل والاهتمام بتصدير المنتجات الفائضة عن حاجة السوق المحلية وتصنيع وتوفير المستلزمات بكميات كافية وأسعار مناسبة ودعم الجمعيات الفلاحية الناشطة".