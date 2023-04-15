انت الان تتابع خبر اليونايتد يُحدد مدة غياب نجمه عن الملاعب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-453244-638171339653576060.pngAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-04-15 | 07:36
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الخليج 365 – رياضة
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، غياب لاعبه ليساندرو مارتينيز عن الملاعب حتى نهاية الموسم، وذلك بعد تعرضه لكسر في مشط القدم.
وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أنه من المتوقع أن يتعافى المدافع الأرجنتيني بشكل تام في الوقت المناسب ليكون جاهزا للعب في بداية الموسم المقبل.
وتعرض مارتينيز للإصابة في الدقيقة 86 من المباراة التي انتهت بتعادل مانشستر يونايتد مع اشبيلية الإسباني 2 / 2 مساء الخميس في ذهاب دور الثمانية من الدوري الأوروبي.
كذلك شهدت المباراة نفسها تبديل رافاييل فاران شريك ليساندرو في خط الدفاع بعد إصابته في الشوط الأول، ومن المتوقع أن يغيب لبضعة أسابيع.
وتعرض مارتينيز للإصابة في الدقيقة 86 من المباراة التي انتهت بتعادل مانشستر يونايتد مع اشبيلية الإسباني 2 / 2 مساء الخميس في ذهاب دور الثمانية من الدوري الأوروبي.
كذلك شهدت المباراة نفسها تبديل رافاييل فاران شريك ليساندرو في خط الدفاع بعد إصابته في الشوط الأول، ومن المتوقع أن يغيب لبضعة أسابيع.
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