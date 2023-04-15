شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية: تعاون حياة كريمة مع التحالف الوطني تزيد أعداد المستفيدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن جهود مبادرة حياة كريمة تتفق مع ما يسعى إليه التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى من خلال توسيع ومد شبكة الحماية الاجتماعية، لافتا إلى ثمار التعاون بينهم ستعود بالنفع على زيادة الاعداد المستفيدين من البسطاء وتأمين أمنهم الغذائي بتلبية احتياجاتهم، إضافة إلى توسيع دائرة التمكين الاقتصادي.

واعتبر أن مبادرة كتف في كتف للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جسدت الوجه الحقيقي للمعدن الأصيل للمصريين، في وسط التحديات بالتكاتف والتكتل في أوقات الخطر وأن يبدأ المستطيع تطبيق مبدأ تكافل وكرامة دون قواعد أو حسابات.

وأضاف أن التحالف الوطني ساهم في ضبط وتوحد أداء الجمعيات الأهلية بإعادة ترتيب المنظومة والعمل من خلال قاعدة بيانات واضحة، مشيرا إلى أن العمل الأهلي له دور مهم وحيوي بمعاونة الدولة في مهامها التنموية والاجتماعية وهو ما تؤمن به القيادة السياسية، كما أن الدولة تحرص على تهيئة الظروف استمرار الصمود أمام تبعات المرحلة الراهنة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والتي ليس لمصر دخل بها، حتي يشعر الجميع أننا في وطن آمن.

وكانت قد أعلنت مبادرة "حياة كريمة"، نجاحات مبادراتها المختلفة لعدد 11 مبادرة فى تغيير حياة أكثر من 6 مليون مصرى، والتى أطلقتها فى إطار تحركات المبادرة المستمرة، من أجل تخفيف الأعباء عن أهالينا البسطاء والأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار فعاليات مبادرة "كتف في كتف" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في استاد القاهرة الدولي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي تتويجا لجهود المتطوعين في المبادرة، بالإضافة لمبادرات التحالف الوطنى للعمل الأهلى.