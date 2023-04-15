وظيفة معاون نيابة إدارية 2023.. مواعيد المقابلات الشخصية وتعليمات الحضور

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت النيابة الإدارية في بيان لها على الموقع الرسمي لها على الإنترنت عن مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة.2022

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وأوضحت النيابة الإدارية أن المقابلات سوف السبت الموافق 6 مايو 2023 في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر - ميدان النجدة

مواعيد المقابلة لكل متقدم

وللاستعـــــــلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم علية ادخال الرقم القومي الخاص به

مواعيد المقابلات للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية

أبرز التعليمات الخاصة بحضور المقابلة الشخصية

- تأكيد الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.

- تأكيد ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية (ارتداء الكمامة) .

- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

- تأكيد حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.

- على كل متقدم الحرص على الحضور قبل موعد المقابلة بساعة.

- ملحـوظــة يجب مراجعة البيانات بكل دقة وفى حالة الاختلاف إبلاغ الأمانة العامة خلال أسبوع‎‎.