السعودية.. التأكد من تصاريح الاعتكاف إلكترونيًا بالمسجد الحرام

ياسر رشاد - القاهرة - قامت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر بالتأكد من تصاريح الاعتكاف إلكترونيًا بالمسجد الحرام، وذلك خدمةً للمعتكفين، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

اقرأ أيضًا:- السعودية: رئاسة الحرمين تُخصص 68 مُصلى للنساء داخل المسجد الحرام

وأوضح الوكيل المساعد لشئون الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر فهد بن عبد الله الجعيد - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- أن الرئاسة جندت عدد من موظفي الأمن لضمان سلامة وقاصدي ضيوف الرحمن حسب الخطة التشغيلية للرئاسة.

وبين الجعيد أن الرئاسة عملت مع عدد من الوكالات الميدانية والخدمية في سبيل تغطية العديد من المواقع التي تشهد كثافة عديدة من المعتمرين والزوار منها أبواب المسجد الحرام وصحن المطاف والمسعى ومواقع الاعتكاف وغيرها من المواقع.

وأشار إلى أن موظفي الأمن منتشرين في مواقع الاعتكاف التي خصصتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للتأكد من تسجيل المعتكفين إلكترونيًا والموزعين على هذه المواقع والتدقيق في حجوزاتهم الإلكترونية عبر منصة "أبشر خدمات" بغرض تأمين وتحقيق أعلى معايير الأمن في هذه المواقع, كما يتم التحقق الإلكتروني من خلال أبواب توسعة الملك فهد عبر أبواب رقم (٧٥،٧٦،٧٧،٨١،٨٢،٨٣) والدخول من توسعة الملك عبدالله عبر أبواب رقم (١٠٦، ١١٦،١١٩)، وكذلك ضمان وسلامة الدولايب المخصصة من خلال الخطة التشغيلية للرئاسة.

ومن جهة أخرى، تعمل وكالة الرئاسة للغات والترجمة، من خلال إدارة الترجمة على ترجمة خطب المسجد النبوي وترجمة محتوى إصدارات الوكالة المقروءة والمسموعة والمرئية، بالإضافة لترجمة محتوى وسائل التواصل مع الزائرين في المسجد النبوي كاللوحات وعروض الشاشات

الإلكترونية والتطبيقات الذكية وقنوات التواصل الاجتماعي.

كما تعمل على تفعيل ترجمة خطب المسجد النبوي في المصليات النسائية من خلال إدارة الترجمة النسائية التي تقدم خدمات متميزة في القسم النسائي تشمل تقديم عدة مبادرات من ضمنها صناعة محتوى إثرائي للزائرات مترجم إلى عدة لغات، بالإضافة إلى خدمات الترجمة في الأقسام النسائية.

وتتم ترجمة خطب المسجد النبوي إلى عشر لغات تصل لأكثر من (3) ملايين كلمة، واللغات هي: ( اللغة الإنجليزية والفرنسية والأردية والملاوية، والتركية والبنغالية والهوسا والصينية والروسية والفارسية) ويتم اختيارها بناءً على دراسة ميدانية للغات الأكثر شيوعاً لقاصدي المسجد النبوي.

وبلغت إحصائيات إدارة الترجمة أكثر من (١١٢٠) محتوى وأكثر من (١٢٢٠) ملخصاً ومقتطفاً, بالإضافة إلى ترجمة (٦٣٠) خطبة وترجمة (١٥٠) درساً بالمسجد النبوي، وتوزيع (٤٨٠٠) سماعة على المستفيدين،

بينما تبث مخرجات الإدارة على (۱٠) قنوات عبر الإنترنت، و(۷) قنوات بث إذاعي, كما تعمل الوكالة من خلال إدارة اللغات على تقديم خدماتها للزوار وإرشادهم وتوجيههم بمختلف اللغات وتقديم الدعم لإداراتها في جانب الترجمة لخدمة القاصدين.