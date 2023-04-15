شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر مساعد الشباب بالحوار الوطني: منصة مهمة للمقاربة بين القوى الفاعلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفي زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن الحوار الوطني يمثل فرصة حقيقية لكافة الفاعلين في المشهد العام سواء على المحور السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي، كوسيلة بناء يمكن من خلالها تقديم توصيات قد ترفع في هيئة توجيهات أو قرارت صادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة وأنه سيحضر الجلسات الأخيرة، مما يؤكد على أنها ستكون محل تنفيذ.

وأشار إلى أن الحوار الوطني يمثل أداة مهمة لإحداث نوع من المقاربات بين القوى السياسية والقوى الفاعلة بالمجتمع عبر اللجان المختلفة، وتمثل لجنة الشباب فرصة حقيقية لكافة جموع الشباب المتفاعلين والمتهمين بالشأن العام على مختلف مستوياته وقضاياه، مشددا أنه سيتم طرح كافة الملفات بتجرد تام واستدعاء الشخصيات العامة الذين تقدموا بمقترحاتهم للأمانة الفنية.

وأضاف "القاضي" أن الأمانة الفنية فتحت باب استقبال مقترحات جديدة حتى موعد الانعقاد للجلسات المقترح 3 مايو، معتبرا أنه مع بداية فاعليات عمل اللجنة سيتم طرح رؤية موضوعية يمكنها أن تؤمن وتحدث نوع من المقاربات خلال الفترة المقبلة.