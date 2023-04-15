هاني الناظر يقدم نصائح للتصدي لموجة الحر أثناء الصيام

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة اعتبارًا من اليوم السبت، إذ تصل درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع إلى 30 على القاهرة وتتخطى الـ 35 درجة على جنوب الصعيد.

ويشهد الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، موجة حارة على أغلب أنحاء الجمهورية، لذا على المواطنين الحذر وعدم الخروج أثناء فترات الظهير لتجنب التعرض لأشعة الشمس، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة، لعدم التعرض لأزمات صحية أثناء الصيام.

(اقرأ أيضًا) موعد صلاة عيد الفطر 2023

ونشر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقًا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، عددًا من النصائح الضرورية للتعامل مع موجة الحر القادمة، وأيضًا خلال فصل الصيف.

نصائح للوقاية من حر الصيف

مراعاة عدم ترك مياه في مناطق الثنايا

مثل خلف الأذن وتحت الصدر وبين الفخذين وبين أصابع القدم؛ منعًا لنمو الفطريات وحدوث التهابات مؤلمة.

غسل الشعر بمعدل يوم بعد يوم ولا يترك الشعر فترات طويلة بدون غسل.

الحرص علي ارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون، والبعد عن الأقمشة المصنعة من خيوط صناعية أو داكنة اللون.

الحرص علي ارتداء ما يحمي الرأس مثل طاقية أو كاب أو برنيطة أو شمسية يد، عند الوقوف أو المشي فترات طويلة تحت أشعة الشمس.

الإكثار من شرب المياه.

عدم الجلوس مباشرة أمام المراوح وأجهزة التكييف.