ياسر رشاد - القاهرة - حققت متسلقة جبال إسبانية، رقما قياسيا، بعد أن انعزلت العالم لمدة 500 يوم داخل كهف تحت الأرض، كجزء من تجربة لها لدراسة آثار العزلة على جسم الإنسان، وفق روسيا اليوم.

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وخرجت بياتريس فلاميني (50 عاما) اليوم من الكهف لأول مرة مبتسمة، وهي ترتدي نظارة شمسية داكنة، واحتضنت أفراد أسرتها، الذين تجمعوا لتحيتها، أثناء صعودها من الكهف الذي سجنت نفسها داخله طوعيا، والموجود بالقرب من موتريل في جنوب إسبانيا.

وفي أول تصريحات صحفية لها بعد الخروج من الكهف، قالت بياتريس إنها لم تتحدث مع أي شخص خلال عام ونصف العام، باستثناء نفسها، واصفة التجرية بأنها "ممتازة ولا تقبل بالهزيمة".

وبدأت فلاميني تحديها في 21 نوفمبر عام 2021 ، قبل انطلاق

العملية العسكرية الروسية الخاصة، وبينما كان العالم لا يزال في قبضة جائحة (كوفيد-19).



وبقيت على بُعد 70 مترا تحت الأرض، باستثناء أسبوع واحد عندما أُجبرت على مغادرة الكهف بسبب تعطل جهاز توجيه الإنترنت، الذي يسمح لها بطلب المساعدة في حالات الطوارئ، ورغم ذلك فقد ظلت طوال حل المشكلة في عزلة أخرى داخل خيمة، وفقا لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

وتمّت مراقبة حالتها الصحية من قبل فريق تقني، الذي كان يترك لها الطعام في نقطة التبادل في الكهف، دون إجراء اتصال بها.