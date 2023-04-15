ترامب: العلاج الهرموني يزيد العدوانية

ياسر رشاد - القاهرة - عرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التحقق ما إذا كان العلاج الهرموني لتغيير الجنس يزيد العدوانية، واقترح تسليح المعلمين الأمريكيين، معتقدا أنه سيكون أرخص من دعم أوكرانيا، وفق روسيا اليوم.

ترامب يمثل مجددًا أمام مدعي عام نيويورك

وقال ترامب في منتدى الجمعية الوطنية للبنادق في إنديانا: "إذا قام 5% على الأقل من المعلمين بتسليح أنفسهم طواعية وتعلموا كيفية استخدام الأسلحة ضد المجرمين، فسنحتوي على المشكلة (جرائم إطلاق النار في المدارس) وستختفي".

وأوضح السياسي أنه من الضروري تسليح كل معلم يريد، لكن من الضروري إجراء التدريب اللازم. وقام ترامب أيضا بحساب الميزانية اللازمة لتنفيذ فكرته، وقال: "إذا أرسلنا 120 مليار دولار إلى أوكرانيا، فيمكننا إنفاق عُشر ذلك

لحماية الأطفال في المدارس الأمريكية".

وقال ترامب إنه إذا فاز في الانتخابات المقبلة، سيدعم الفحوصات بشأن العلاج الهرموني لتغيير الجنس، "بعد التنصيب، سأوجه المنظم الطبي لإجراء تحقيق مستقل حول ما إذا كان العلاج الهرموني لتغيير الجنس وأيديولوجية المتحولين جنسيا تزيد من مخاطر الاكتئاب والعدوان والعنف".

وفي أواخر مارس، وقع إطلاق نار في مدرسة أبرشية في ناشفيل بالولايات المتحدة، وبلغ عدد ضحايا الهجوم ستة أشخاص - ثلاثة أطفال وثلاثة موظفين في المدرسة.