ولي العهد ورئيس مجلس النواب العراقي يستعرضان العلاقات الثنائية

اجتمع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في جدة اليوم، مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. حضر الاجتماع، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ونائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل السلمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، فيما حضره من الجانب العراقي القنصل العام العراقي في جدة محمد سمير النقشبندي.



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