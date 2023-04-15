شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد حادثة فرنسا.. طرود مشبوهة ترعب سفارة روسيا بفنلندا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن طرودا احتوت على مواد مجهولة أرسلت إلى الملحق العسكري ومساعديه في السفارة الفنلندية.

وقالت زاخاروفا، الجمعة، في بيان: "خاطبت السفارة الفنلندية وزارتنا بهذا الخصوص، وأعلمتنا أن ثلاثة طرود وضعت، يوم 13 أبريل، في صندوق بريد البعثة الدبلوماسية وكانت موجهة إلى الملحق العسكري ومساعديه".

أتت الحادثة بعدما استلم موظفو السفارة الفرنسية في موسكو طردًا احتوى على عظام، وبدأ التحقيق في الحادث، حسبما أفاد مصدر في وكالات إنفاذ القانون، لوكالة "تاس".

وقال المصدر: "استلم موظفو السفارة الفرنسية طردًا فيه عظام؛ ووفقًا للمعلومات الأولية، هي عظام حيوان، وكان الطرد معبأ في كيس".

وبحسب المصدر، فقد تم استدعاء ضباط الشرطة إلى مكان الحادث، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث ويتم تحديد مرسل الطرد.