شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لسد الثغرات.. بوتين يوقع قانونا يسهل استدعاء المجندين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة مشروع قانون بشأن وضع إجراءات للاستدعاء الإلكتروني بهدف زيادة كفاءة التعبئة العسكرية وسد الثغرات.

ونص موقع على الإنترنت يوضح الإجراءات التشريعية أن بوتين وقع القانون الذي أقره مجلس النواب (الدوما) هذا الأسبوع.

يشار إلى أن روسيا أعلنت أنها حشدت ما يزيد قليلا عن 300 ألف رجل العام الماضي لدعم "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

وكان مؤسس شركة فاجنر وممولها يفغيني بريغوجين قد دعا أمس إلى تعبئة المجتمع الروسي بأكمله، قائلًا إن الناس مستعدون للمساهمة في جهود موسكو الحربية في أوكرانيا.

وأضاف بريغوجين الشهير بلقب "طباخ بوتين" في تسجيل صوتي نُشر على قناته الرسمية على تلجرام، ردًا على قانون التجنيد الجديد في روسيا: "لا يجب تعبئة أولئك الذين يتقدمون إلى الجبهة فحسب، ولكن يجب تعبئة المجتمع بأسره، بدءًا من العمال البسطاء المستعدين بالفعل لهذه العملية".

وأضاف: "عندما نسافر إلى المناطق، يرى المجندون لدينا أن الناس مستعدون للتعبئة ويفهمون أن هناك حربًا مستمرة لوجود روسيا ذاته".

ويهدف القانون الجديد الذي طرحه الكرملين إلى تشديد القواعد على الروس الذين تم تجنيدهم في الصراع، لمنعهم من مغادرة البلاد.

وانتقد زعيم فاجنر المسؤولين الروس الذين فروا من البلاد بثرواتهم وقال إن "النظام" بحاجة إلى استفاقة.