هجوم إلكتروني يضرب إسرائيل ويُعطل المواقع

ياسر رشاد - القاهرة - ضرب هجوم إلكتروني ضخم، "مواقع المصارف ومكتب البريد الإسرائيلي"، إذ اعترفت مجموعة الهاكرز المعروفة باسم "أنونيموس سودان" بمسؤوليتها عن الهجوم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أوضحت "مجموعة الهاكرز"، اليوم الجمعة، أن المُستهدفين هُم بريد إسرائيل وبنك لئومي، وبنك ديسكونت، ومزراحي طفحوت وبنك ميركانتايل.

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وأفادت القناة 12 العبرية، بأن البريد الإسرائيلي كان ضحية لهجوم إلكتروني، أدى إلى منع الوصول إلى الموقع مُؤقتًا.

وأشار أوشر آشور، مدير الإنترنت في شركة Auren الاستشارية والمستشار السيبراني لوزارة الدفاع الإسرائيلية، إلى أن "الجماعات المُعادية لإسرائيل تستغل يوم القدس لمُهاجمة أهداف مالية، وتسمية هذا اليوم بأنه الجمعة السوداء للاقتصاد الإسرائيلي، في أعقاب التهديد المتوقع

على التصنيف الائتماني لإسرائيل".

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُنفذ فيها مجموعة Anonymous Sudan هجومًا إلكترونيًا ضد هدف إسرائيلي.

ونفذت المجموعة سابقًا، هجومًا إلكترونيًا ضد "عملاق الأمن السيبراني الإسرائيلي Check Point"، وفي نفس اليوم، تعرضت مواقع الكثير من الجامعات الكبرى في "دولة الاحتلال" للهجوم من قِبل نفس المجموعة، وتعطلت لساعات عدة، وكان هذا الهجوم جزءًا من حملة تُسمى "OPIsrael"، إذ يُحاول النشطاء مُهاجمة أهدافًا إسرائيلية على الإنترنت.