شروط التقديم بالخدمات الطبية بوزارة الداخلية السعودية للكادر النسائي

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية، تفاصيل التقديم على الخدمات الطبية للكادر النسائي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وظائف شاغرة بجامعة حائل السعودية للمؤهلات العليا.. تفاصيل التقديم

وأعلنت الإدارة أن فتح باب القبول والتسجيل للخدمات الطبية بوزارة الداخلية على رتبة (عريف - جندي أول) للنساء، يبدأ غدًا السبت الموافق 24 رمضان 1444هـ/ ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 29 رمضان 1444هـ.

شروط وطريقة التقديم للخدمات الطبية بوزارة الداخلية السعودية

ولفتت الإدارة أن التقديم يتم بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر للتوظيف، وفق شروط ومعايير محددة منها:

- أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، على أن تستثني من نشأت مع والديها خارج السعودية لخدمة البلاد.

- أن تكون حاصلة على المؤهل المطلوب ويفضل الحاصلة على المؤهل الأعلى.

- أن تكون حسنة السيرة والسمعة وغير محكوم عليها في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو بحد شرعي.

- لا تكون متزوجة من غير سعودي.

- يكون لدي المتقدمة هوية وطنية

مستقلة وسارية أثناء التقديم.- يكون التقدير الحاصلة عليه المتقدمة لشهادة الدبلوم لا يقل عن جيد.- إذا كانت شهادة الدبلوم من خارج المملكة يتم تقديم شهادة المعادلة مصدق عليها من وزارة التعليم السعودية.- أن تجتاز المتقدمة جميع الاختبارات المخصصة للقبول والكشف الطبي.- أن تكون المتقدمة حاصلة على بطاقة تسجيل مهني وكذا شهادة تصنيف للمؤهل الصحي، صادرة من الهيئة السعودية من التخصصات الصحية، وتكون سارية المفعول.- ألا تكون المتقدمة قد سبق لها التعيين في وظيفة خاضعة للنظام العسكري.وشددت على ضرورة الالتزام بتسجيل البيانات كاملة وصحيحة حتي لا يتم الاستبعاد في أي مرحلة من مراحل القبول حال وجود اختلاف.