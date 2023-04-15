انت الان تتابع خبر برئاسة وزيرة المالية.. وفد عراقي يعقد اجتماعا مع البنك الدولي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي لوزارة المالية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وزير المالية طيف سامي محمد عقدت اجتماعا مع المدير التنفيذي للبنك الدولي منصور الشمالي ، بحضور محافظ البنك المركزي علي العلاق والوفد المرافق له وبمشاركة مدير عام دائرة الدين العام ومدير عام الصندوق العراقي للتنمية الخارجية".واضاف: "شهد الاجتماع التداول في الروئ الاقتصادية والمالية التي تعمل الحكومة العراقية على تحقيقها وفق اولويات التنمية المستدامة والمشاريع والمياه والمناخ والبيئة والنقل والحماية الإجتماعية ، الى جانب تعزيز قدرات القطاع المصرفي وتطبيق الاتمتة ودعم المشاريع الصغيرة والنهوض بواقع القطاع الخاص وانشاء صناديق التنمية ".

واوضح المكتب الاعلامي، ان "وزير المالية اشارت الى مواصلة الحكومة العراقية جهود إصلاحاتها الوطنية والإقتصادية، معتمدة لاجل ذلك خارطة طريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والنهج التدريجي لتمويل التنمية من خلال تعظيم الإيرادات للموازنة ".

من جهته "ابدى ممثل البنك الدولي استعداد البنك الى المساهمة في دعم مسار البرنامج الحكومي".

