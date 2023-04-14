اربيل يهزم نفط الوسط ويتأهل الى دور الثمانية من كأس العراق

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تمكن نادي اربيل، اليوم الجمعة، من هزيمة نادي نفط الوسط ليتأهل الى دور الثمانية من كأس العراق.

محمد يوسف

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