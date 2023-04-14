اتحاد الكرة يشكل لجنة لدراسة وتعديل النظام الأساسي

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "عقد الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، اجتماعاً في مقرّ الاتحاد بحُضور رئيس الاتحاد عدنان درجال والنائب الأول لرئيسِ الاتحاد علي جبار والنائب الثاني يونس محمود وأعضاء المكتب التنفيذيّ، والامين العام للاتحاد محمد فرحان والامين المالي كامل عداي وتمت في الاجتماع مناقشةُ القضايا المُدرجة على جدول الأعمال".واضاف: "في بدايةِ الاجتماع، رحبَ رئيس الاتحاد "عدنان درجال" بالحضور، متمنياً النجاح والموفقية لهم في تقديم كل ما يسهم في الارتقاءِ بواقع المنظومةِ الكرويّة بجميع مفاصلها، وديمومة الانتصارات التي تحققت للكرةِ العراقيّة في الفترةِ المنصرمة، ثم باشر المكتبُ التنفيذيّ بفقراتِ الاجتماع، وتمت الموافقةُ على تشكيل لجنةٍ لمراجعة وتعديل النظام الأساسيّ للاتحاد حسب المادة (٥٦) من النظام الأساسي، وتتألف اللجنةُ من النائب الأول لرئيس الاتحاد علي جبار والنائب الثاني يونس محمود وعضو الاتحاد أحمد الموسوي، واثنين من أعضاء الهيأة العامة هما مالح مهدي وشاكر الجبوري".

واشار الاتحاد الى انه "تمت الموافقةُ على برنامج إعداد منتخبٍ الشباب إلى نهائياتِ كأس العالم بإقامة معسكرٍ تدريبيّ في إسبانيا للفترة من ٤/١٥ ولغاية ٥/٥ تتخلله أربع مواجهات مع منتخباتِ البرازيل والدومينيكان وجبل طارق وشباب إشبيليّة، ثم الدخول في معسكرٍ داخلي".

وبين: "كذلك تمّ الاتفاق على وضع دراسةٍ لتنظيم بطولة غرب آسيا تحت ٢٣ عاماً للفترة ٤/١٢ ولغاية ٢٠٢٣/٤/٢٠ بمشاركة تسعة منتخباتٍ، والعمل على تشكيل اللجانِ الإداريّة والتنظيميّة واللوجستيّة".

