روسيا تُوضح موقفها من اقتراح إيلون ماسك الأخير

ياسر رشاد - القاهرة - أوضحت "روسيا" موقفها، من اقتراح رجل الأعمال ومالك موقع التواصل تويتر "إيلون ماسك" بالسجن مدى الحياة لأولئك الذين يُغيرون جنس الأطفال دون السن القانونية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، كتب نائب رئيس قسم العلاقات العامة في بطريركية موسكو، "فاختانج كيبشيدزه" عبر قناته على "تيلجرام": "إنه لمن دواعي السرور أن الأشخاص الذين يفهمون التقدم التقني والتقنيات العالية يُبدون احترامًا للقيم التقليدية، ولا شك في عقوبة السجن مدى الحياة ستكون الحُكم المُناسب تمامًا لتشويه الأطفال بحجة تصحيح الجنس، ليس فقط للآباء المجانين، ولكن لجميع الشركاء المُحتملين".

اقرأ أيضًا.. ماسك يُؤيد قرار ولاية فلوريدا الأمريكية الأخير

وفي وقت سابق، دعا مالك موقع"تويتر"، ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إلى عقوبة السجن مدى الحياة للآباء والأطباء الذين يجرون جراحة تغيير الجنس للأطفال دون السن القانونية.

وكتب ماسك في تغريدة على موقع التدوينات المُصغرة "تويتر": "أي والد أو طبيب يُقدم على تغيير جنس طفل قبل البلوغ يجب أن يقبع في السجن مدى الحياة".