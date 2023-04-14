إقرار قانون إصلاح نظام التقاعد يُشعل فرنسا مُجددًا

ياسر رشاد - القاهرة - أقرّ "المجلس الدستوري الفرنسي"، اليوم الجمعة، الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، وفي هذا الصدد، شهدت عدة مُدن فرنسية، "احتجاجات ضخمة واسعة النطاق واشتباكات مع الشرطة"، بعد المُصادقة على هذا القانون، وطلبت النقابات الفرنسية عدم إصداره.

ووفقًا لما ذكرته "وسائل إعلام فرنسية"، خرج المُتظاهرون، مساء اليوم الجمعة، بعد إقرار قانون إصلاح نظام التقاعد في مدينة ليون، جنوب شرق البلاد.

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واندلعت اشتباكات في وسط المدينة، وشارك في المُظاهرات مُمثلو النقابات، ونشطاء، مما تسبب باشتباكات مع عناصر الشرطة الذين استخدموا الغاز المسيل للدموع.

وطلبت النقابات الفرنسية من الرئيس، إيمانويل ماكرون، عدم إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد، بعدما صادق عليه المجلس الدستوري، مُشيرة إلى أنها ترفض الاجتماع مع الحكومة قبل الأول

من مايو.

وأكد بيان النقابات الفرنسية أنه "في مواجهة الرفض الكبير لهذا الإصلاح، تطلب تنسيقية النقابات رسميًا من الرئيس عدم إصدار القانون، وهو السبيل الوحيد لتهدئة الغضب المُنتشر في البلد".

وأقر المجلس الدستوري الفرنسي، الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي يعد المشروع الأساسي والذي يُواجه مُنذ أشهر احتجاجات واسعة النطاق من النقابات والمعارضة والمتظاهرين، كما رُفض طلب الحزب اليساري، بإجراء استفتاء على إصلاح نظام التقاعد، واندلعت مسيرات وأعمال شغب في البلاد ضد هذا الإصلاح.