توجيهات أمريكية بتشديد حماية المعلومات السرية

ياسر رشاد - القاهرة -

وجّه الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، الأجهزة العسكرية والاستخبارات بسرعة اتخاذ إجراءات "شديدة وقوية" لحماية المعلومات السرية وتفادي تكرار تسريبها.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، قال بايدن في بيان، نشره البيت الأبيض اليوم الجمعة: "أُقيّم عاليًا أعمال الأجهزة الأمنية للتحقيق في تسريب الوثائق الحكومية السرية الأمريكية والتعامل معه".

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وأضاف أنه وجه العسكريين وأجهزة الاستخبارات "باتخاذ خطوات لاحقة لحماية المعلومات السرية للحكومة الأمريكية والحد من

انتشارها".

وأشار بايدن إلى أن "فريقنا للأمن القومي يُنسق أعماله مع حلفائنا وشركائنا بشكل وثيق".

يأتي ذلك في أعقاب تسريب العديد من الوثائق السرية للبنتاجون، التي تضمنت معلومات حساسة عن القوات الأوكرانية والنزاع هُناك، وفي سياق التحقيقات، اعتقلت السلطات الأمريكية مُوظفًا في الاستخبارات العسكرية، يشتبه بتسريب المعلومات السرية إلى الإنترنت.