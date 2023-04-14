الصين والبرازيل تعتزمان القضاء على الجوع والفقر

ياسر رشاد - القاهرة -

أصبحت "الصين" هي المُحرك الرئيسي للتنمية الزراعية في "البرازيل"، ويُمكنها أن تُصبح أيضًا مُحركًا قويًا لإعادة التصنيع البرازيلية، هذا صرح الرئيس البرازيلي،"لويس إيناسيو لولا دا سيلفا".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، صرح دا سيلفا بذلك، اليوم الجمعة، خلال مقابلة مع وكالة أنباء "شينخوا"، بمُناسبة زيارة الصين والاجتماع مع الرئيس الصيني، شي جين بينج.

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وقال لولا دا سيلفا: "صادرات البرازيل إلى الصين أكبر من الصادرات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مُجتمعين، والصين هي المُحرك الرئيسي حاليًا للزراعة

البرازيلية، ومن المأمول أن تُصبح مُحركا قويًا لإعادة التصنيع في البرازيل".

كما أكد أن البلدين لديهما إمكانيات كبيرة للتعاون في مجال الحفاظ على السلام، وتعزيز التعددية والقضاء على الجوع والفقر ومُكافحة تغير المناخ.

وفي وقت سابق، أشار لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى أن تعزيز الدور الريادي لبنك مجموعة "بريكس" سوف يُساعد على بناء عالم أفضل.