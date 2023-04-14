مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع المواد الغذائية بتشاد ويوفر الخدمات الطبية باليمن

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر مركز الملك سلمان للإغاثة محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، عقب إعلانه توزيع السلال الغذائية الرمضانية بجمهورية تشاد، وتقديم خدمات طبية في اليمن.

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ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية تشاد، ضمن مشروع تأمين السلال الغذائية خلال شهر رمضان المبارك في جمهورية تشاد للعام 1444هـ.



وقام المركز بتوزيع 9 أطنان و750 كيلوغراما من السلال الغذائية أمس الأول في قريتي عايش وإخيبش في محافظة دوربالي التابعة لولاية شاري باغيرمي، استفاد منها 900 فرد.



ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم.

مركز الملك سلمان للإغاثة يوفر خدمات الصحة الإنجابية الطارئة للنساء باليمن

كما قام المركز بتوفير خدمات الصحة الإنجابية الطارئة للنساء والفتيات الأكثر ضعفا في اليمن تقديم خدماته الطبية للمستفيدين في محافظة أبين، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان .



وبحسب وكالة النباء السعودية فقد استفادت من قطاع الصحة

الإنجابية خلال الفترة من يوليو 2022م حتى مارس 2023م ( 32.739 امرأة) في مستشفى الرازي في مديرية خنفر ومركز الرعاية الإنجابية زنجبار (الأمومة والطفولة) في مديرية زنجبار بمحافظة أبين.



ويهدف المشروع إلى:

- تسهيل وصول خدمات رعاية

التوليد الطارئة المنقذة للحياة من خلال شراء المعدات واللوازم الطبية المطلوبة.

- توفير الأدوية.

- تقديم الحوافز للعاملين الصحيين في المراكز الصحية في محافظة أبين.

ويستفيد من المشروع ما يقارب 12 ألف حالة سنوياً، بهدف إنقاذ النساء أثناء الولادة في المناطق الريفية النائية في اليمن الذي يمثل أهمية بالغة في تجنيبهن مخاطر ومضاعفات الولادة.



ويأتي ذلك في إطار الجهود المقدمة من المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الطبي اليمني وتوفير المستلزمات الأساسية للمستشفيات والمرافق الصحية.