روسيا تُعلن استعدادها لصد هجوم أوكرانيا المُضاد

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت "روسيا" استعدادها لصد الهجوم المُضاد الذي يُخطط له الجيش الأوكراني، حسبما أفاد مؤسس قوات "فاغنر" الروسية، "يفغيني بريغوجين".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، ذكر بيان المكتب الصحفي لبريغوجين على "تيلجرام": "الأوكرانيون مُستعدون للهجوم، ونحن مُستعدون لصد الضربة التي يُخطط لها نظام كييف، ومرة أخرى سوف نمزق الخصوم في معركة عادلة، لذلك أعتقد أن خيار الاتفاقات مُستحيل بالنسبة لمستقبل روسيا ".

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وشدد بريغوجين، على أن الصراع مُفيد للنُخبة الحاكمة الأوكرانية قائلاً: "إذا كان الاتحاد الأوروبي قبل 24 فبراير 2022 جشعًا لمنح أوكرانيا عشرات الملايين من الدولارات، يتم الآن توفير عشرات المليارات، بالطبع، بعض هذه الأموال ترضي جيوب النخبة الحاكمة في

أوكرانيا، التي تستفيد من الصراع، بحيث حصلوا اليوم على فُرصة جديدة لتحقيق الذات والثراء".

وأكد بريغوجين، في وقت سابق، بشأن وثائق البنتاجون والمخابرات الأمريكية التي تم تسريبها حول الهجوم المُضاد الذي يُخطط له الجيش الأوكراني: "أؤكد أن الوثائق ذاتها ليست استراتيجية ولا تُشكل أي تهديد بعد نشرها".

وتابع أنه في الوثائق المنشورة على شبكة الإنترنت، "كأنها جمعت كل شيء في هذا العالم عبر خيط رفيع"، ومُعظم تلك البيانات مُتوافرة في المصادر المفتوحة.