توقعات أوروبية باستمرار الصراع في أوكرانيا حتى 2024

ياسر رشاد - القاهرة -

يُشكك بعض حُلفاء أوكرانيا الأوروبيين في احتمالات هجومها المُضاد المُتوقع ولا يقتنعون بإمكانية حدوث اختراق كبير، حسبما كشفت مصادر لوكالة "بلومبرج" الأمريكية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، وبحسب المصادر، من المُفترض أن يستهدف الهجوم المُضاد مدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيا، لكن من غير المُرجح أن تنجح القوات الأوكرانية في الاستيلاء على المدينة.

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وتعتقد مصادر الوكالة، أنه من الأكثر واقعية التقدم لمسافة 30 كيلومترًا نحو المدينة من أجل اتخاذ المواقع التي ستتمكن منها المدفعية الأوكرانية من قصف طرق الإمداد الرئيسية للقوات الروسية في مقاطعتي زابوروجيا وخيرسون.

ويتوقع المسؤولون الأوروبيون استمرار الصراع

حتى عام 2024، وفي رأيهم، قد تُحاول أوكرانيا استخدام المواقع الجديدة في زابوروجيه لمحاولة هجومية أخرى.

وفي الوقت نفسه، يعتقد المسؤولون الأوروبيون أنه حتى التقدم لمسافة 30 كيلومترًا في اتجاه ميليتوبول سيُكلف أوكرانيا آلاف الجنود وكمية كبيرة من المُعدات الغربية.

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة تُشك في نجاح الهجوم الأوكراني المُضاد على أساس وثائق سرية للبنتاجون ظهرت على الإنترنت.