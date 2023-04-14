أمريكا تُرحب بدور أوكرانيا في نظام الأمن الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة -

ستُصبح "القوات الأوكرانية" أكثر عددًا وتقدمًا في أوروبا "بعد تركيا"، وستلعب كييف دورًا مُهمًا في نظام الأمن الأوروبي، هكذا صرح مُمثل مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية "ديريك هوغان".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، قال مسؤول السياسة الخارجية الأمريكية، مُتحدثًا عن الضمانات الأمنية التي يستعد الغرب لتقديمها لكييف: "التزامنا تجاه أوكرانيا طويل الأجل، ونحن نُدرك ونُرحب بالدور الذي ستلعبه أوكرانيا في نظام الأمن الأوروبي على المدى الطويل".

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وأضاف السياسي الأمريكي: "بعد تركيا، من المُرجح أن تمتلك أوكرانيا أكبر القوات العسكرية وأكثرها تطورًا وتقدمًا في أوروبا، نُريد ضمان قابلية التشغيل البيني لأوكرانيا مع

الحُلفاء والشُركاء، لذلك نحن مُهتمون بشراكة طويلة الأمد مع كييف وسنعمل في هذا الاتجاه".

ولم يكن هوغان "يُريد التحدث بالتفصيل" عن الخطط في هذا المجال، لكنه أكد أن "هذه القضية تُجري مُتابعتها بنشاط في الوقت الحالي".

وأختتم: "نحتاج أولاً لمساعدة أوكرانيا على تحقيق أهدافها في الهجوم المُضاد القادم، ثم المساعدة في السيطرة على الأراضي، وفهم الوضع فيما يتعلق بالمزيد من ترميم واستعادة الاقتصاد الأوكراني بشكل أكبر".