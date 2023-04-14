وزير الإعلام اليمني: إطلاق سراح اللواء ناصر هادي ووصوله إلى الرياض - #عاجل

بدأت اليوم الجمعة عملية تبادل مئات السجناء بين القوات الحكومة اليمنية والحوثيين، على أن تستمر ثلاثة أيام، في خطوة تعطي زخمًا للجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع المستمرّ منذ 2014.

ووصلت طائرة تقل اللواء اليمني ناصر منصور هادي إلى الرياض بعد تبادل الأسرى.

وثمن وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني دور السعودية في ملف الأسرى والمختطفين، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم الرعاية الصحية للواء ناصر هادي.

كما تصل طائرة إلى الرياض على متنها 22 أسيراً يمنياً تم الإفراج عنهم.

وشهد مطار العاصمة عدن، اليوم الجمعة، استقبالا رسميا وشعبيا حافلين للواء محمود الصبيحي ابتهاجا بتحريره من قبضة الحوثي، ضمن صفقة تبادل الأسرى بين جرى التوصل إليها.