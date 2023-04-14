اجتماع تشاوي لوزراء خارجية الخليج ومصر والأردن والعراق في جدة

بدأ توافد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن إلى جدة للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري.

ووصل حتى الآن للمشاركة في الاجتماع كل من وزير خارجية مصر سامح شكري، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، ووزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي، والمستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وكان في استقبالهم في الصالة الملكية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.

ويأتي الاجتماع في إطار التشاور والتنسيق بين الدول المشاركة، من أجل تعزيز العمل العربي المشترك، ودفع سبل العمل الجماعي للتعامل مع الأزمات التي تواجه المنطقة.