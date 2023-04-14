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بعد تسريب الوثائق.. بايدن يوجه بتشديد اجراءات حماية المعلومات السرية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال بايدن في بيان، نشره البيت الأبيض: "أقيّم عاليا أعمال الأجهزة الأمنية للتحقيق في تسريب الوثائق الحكومية السرية الأمريكية والتعامل معه".

وأضاف أنه "وجه العسكريين وأجهزة الاستخبارات "باتخاذ خطوات لاحقة لحماية المعلومات السرية للحكومة الأمريكية والحد من انتشارها".


وأشار إلى أن "فريقنا للأمن القومي ينسق أعماله مع حلفائنا وشركائنا بشكل وثيق".

ويأتي ذلك في أعقاب تسريب العديد من الوثائق السرية للبنتاغون، التي تضمنت معلومات حساسة عن القوات الأوكرانية والنزاع هناك.

وفي سياق التحقيقات، اعتقلت السلطات الأمريكية موظفا في الاستخبارات العسكرية، يشتبه بتسريب المعلومات السرية إلى الانترنت.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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