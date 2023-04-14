انت الان تتابع خبر العشرات من اهالي البصرة ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بالخدمات (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل الخليج 365، ان "العشرات من أهالي منطقة البراضعية وسط البصرة، وقفة احتجاجية للمطالبة بإكمال مشروع خدمات البنى التحتية للمنطقة".

واضاف: "طالب المحتجون في تجمع امام مقر الشركة المنفذة للمشروع محافظ البصرة اسعد العيداني بالتدخل من اجل انجاز المشروع الذي تأخر كثيرا و تسبب بطفح مياه المجاري".

