اخبار العالم

العشرات من اهالي البصرة ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بالخدمات (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

انت الان تتابع خبر العشرات من اهالي البصرة ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بالخدمات (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل الخليج 365، ان "العشرات من أهالي منطقة البراضعية وسط البصرة، وقفة احتجاجية للمطالبة بإكمال مشروع خدمات البنى التحتية للمنطقة".

واضاف: "طالب المحتجون في تجمع امام مقر الشركة المنفذة للمشروع محافظ البصرة اسعد العيداني بالتدخل من اجل انجاز المشروع الذي تأخر كثيرا و تسبب بطفح مياه المجاري".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا