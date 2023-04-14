تشيلسي يتلقى صدمة جديدة قبل لقاء الريال في إياب ربع نهائي الابطال

وخرج اللاعب من مباراة فريقه أمام الريال في الذهاب مصابًا، وسيغيب لعدة أسابيع، وبالتالي لن يشارك في لقاء الإياب الذي سيتعين فيه على البلوز تعويض التأخر ذهاباً بهدفين نظيفين.

وقال مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي: "كوليبالي لن يكون موجوداً، إنه مصاب وسيغيب لأسابيع وليس لأيام".



وأوضح لامبارد أن "غيابه يشكل أزمة لأن لديه عددا قليلا من اللاعبين المقيدين في دوري الأبطال مقارنة بالبريميير ليغ".

يذكر أن الفرنسي بينو باديشيلي الذي يمكن أن يلعب بديلاً لكوليبالي غير مقيد في البطولة الأوروبية؛ لأن تشيلسي قرر استخدام الأماكن الثلاثة المتاحة في كانون الثاني الماضي لقيد جواو فليكس وميكايلو مودريك وإنزو فيرناندز.

ويعد تياغو سيلفا وويسلي فوفانا الخيارين المتاحين لقيادة دفاع البلوز.